Zack Littell had some words for Gabe Kapler as he was leaving the mound and the two went down the tunnel to talk about it 👀 pic.twitter.com/SaaBjLP7zt — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) September 13, 2022

巨人中繼投手利特爾（Zack Littell）前役對戰勇士表現不佳，總教練卡普勒（Gabe Kapler）上去換投手的時候，利特爾居然還敢回嘴，他先用力把球放到卡普勒手裡，臨走前回頭講了一句話。卡普勒看起來相當不悅，回到休息區之後把利特爾叫到鏡頭外面談話，隔天利特爾就被下放3A！

利特爾第8局登板時巨人領先3分，他立即被敲了二壘打又投出四壞保送。投手丘會議之後，小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、史旺森（Dansby Swanson）連續安打得分，巨人的領先只剩1分。這時萊利（Austin Riley）雙殺打形成兩出局，輪到第四棒歐森（Matt Olson）。總教練卡普勒走上投手丘，利特爾知道要被換下了，不滿的情緒溢於言表。

這麼做非常不尊重總教練，利特爾賽後說：「我只是說我想要解決歐森。並不是我有資格這麼做，但每個投手總是希望能夠投完一個半局。我的挫折感與卡普勒無關，是我對自己很挫折。」

巨人終場3比2獲勝，利特爾後來有向卡普勒道歉。卡普勒表示他明白球員的想法，也很樂意和球員進一步溝通。但是在那種場合絕對有更好的方法，有什麼話都可以回到休息區再說，而不是在投手丘上對總教練鬧彆扭。利特爾去年出賽63場是生涯最多，本季自責分率被打到5.08，外界認為他距離下放也不遠了，他鬧脾氣只是加速了這個過程。