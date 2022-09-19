紐約大都會4連戰橫掃海盜，這一波強勢出擊勉強把勇士隔在1場勝差之外，持續守衛國東王座。同時大都會還有機會打破1900年以來「單季105次觸身球」紀錄（目前102次），19日因為觸身球還差點和海盜爆發全面衝突，單是這個系列賽大都會打者就挨了6顆觸身球。

首局下大都會連續安打先馳得點，阿隆索（Pete Alonso）第一個打席遭到95.7英里（時速154公里）砸中，他走上一壘時對著投手歐維耶多（Johan Oviedo）指手畫腳地叫囂。雙方休息區球員衝入場內對峙，避免升級為肢體衝突。系列賽還有尼莫（Brandon Nimmo）、坎納（Mark Canha）、麥尼爾（Jeff McNeil）幾位大都會打者挨砸，其中坎納、阿隆索被砸兩次。

Pete Alonso was hit by a pitch and the benches cleared on both sides.



After a discussion from the umpires, both benches were warned. pic.twitter.com/ym8C4pzPYV — SNY (@SNYtv) September 18, 2022

外野手馬泰（Starling Marte）本月初對戰海盜的時候被觸身球打傷手指，至今仍無法上場。大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）說：「我可以回顧這100多次觸身球，我這方面的眼力很好，但我很難找出哪一次是對方蓄意的。這令人挫折，這不是我們想要打破的紀錄。」紅人上季被砸105次創紀錄，道奇也有104次；本季紅人82次仍然相當多，道奇大幅減少到50次。

此戰大都會先發投手狄葛朗（Jacob deGrom）短短5局飆出13K，加上牛棚聯手20K追平大聯盟單場9局紀錄。另外一頭的勇士也在3連戰橫掃費城人，與大都會雙雙突破90勝，緊咬著1場勝差。兩軍月底還有最後一次3連戰，預計將是真正的國東王座爭霸戰。