執教首個賽季就帶領「綠衫軍」塞爾提克闖進總冠軍賽的主帥烏度卡(Ime Udoka)，日前傳出跟自家球隊女職員發生不正當親密關係，因此遭到球團禁賽1年，關於烏度卡在球隊的未來，塞爾提克明確表示會再做出決定，最壞的情況可能將是與烏度卡分道揚鑣，美媒《Clutch Points》也提出5名替代人選，其中包含打造勇士奪冠基底的馬克傑克生(Mark Jackson)。

塞爾提克已經宣布將由助理教練Joe Mazzulla暫代兵符，儘管烏度卡發表聲明致歉，有報導也指出男女雙方是在自願的狀況下展開關係，塞爾提克球團仍不排出直接開除的可能性，《Clutch Points》也列出了5位取代烏度卡職位的人選。

名單包括也是塞爾提克助理教練的「太空飛鼠」史陶德邁爾(Damon Stoudamire)、Joe Mazzulla、已升任塞爾提克球團總裁的史蒂文斯(Brad Stevens)、現任球評的傑夫范岡迪(Jeff Van Gundy)以及熱門人選馬克傑克生。

馬克傑克生擔任勇士總教練期間，確立了以「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)、克雷湯普生(Klay Thompson)為球隊核心，帶領勇士晉身為季後賽勁旅，不過2014年球季過後，傳出執教理念與勇士老闆拉科布(Joe Lacob)不符，馬克傑克生因而捲舖蓋走人，在當時引發相當大的爭議。

在勇士順利奪下總冠軍後，關於開除馬克傑克生的負面聲量也逐漸減小，但柯瑞仍是相當感念提攜他的馬克傑克生，而離開教練圈後，馬克傑克生近年仍留在場邊擔任球評，雖然陸續收到幾支球團的主帥面試邀請，最終都沒有下文，如果馬克傑克生成功在塞爾提克重執教鞭，在總冠軍賽碰上勇士，相信將會引爆出許多話題。