勇士球迷等待已久的好消息終於來了！曾獲2015年總冠軍賽MVP，且在勇士最近8年內4冠都有貢獻的38歲老牌前鋒伊戈達拉，24日在自己播客節目「Point Forward」當中宣布，他將跟勇士續約，繼續再打1個球季，但這將是他生涯的最後一個球季了。

伊戈達拉在播客節目上說：「現在我會讓你知道的，史蒂芬柯瑞，這將是我的最後一個球季。」這是伊戈達拉生涯第19個球季，2004年第9順位被七六人選上的他，生涯待過七六人、金塊、勇士與熱火等隊，卻跟勇士拿下2015、2017、2018與2022年總冠軍。

原本勇士高層與隊友都在等待伊戈達拉回歸消息，但他始終還是考慮要不要宣告退休，他在上季只打了31場例行賽，平均上場時間也跌到單季新低19.5分鐘，甚至季後賽也僅出賽7場，不過他在場上始終帶給球隊穩定軍心的效果，真正價值也早就超越數據，勇士全隊也都渴望他能再打1季。