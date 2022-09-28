金塊當家球星約基奇(Nikola Jokic)今年夏天代表塞爾維亞參加男籃歐錦賽，身為奪金大熱門的他們卻意外在16強提前遭淘汰，不僅如此，另外2位在NBA打出名號的阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)及東契奇(Luka Doncic)，也都無法率領所屬國家隊打進4強，在媒體日談到歐洲籃球與NBA的比較時，約基奇認為因為規則上的不同，歐洲籃球的比賽會比NBA還要難打。

阿提托康波過去就曾表示因為規則的原因，打歐洲比賽是很困難的，就連東契奇也附和這項言論，在金塊媒體日被問及此類話題後，約基奇有同樣的看法，「這是不同的比賽，有時候是因為規則、進攻空間及三分線距離的關係，但最大的關鍵是沒有防守3秒違例，這讓大個子能在內線待得更久。」

提到歐洲籃球是否比NBA還要難打，約基奇給出了肯定的答案，「因為在歐洲打球，你的思考必須要非常快，在NBA如果你過了人，你可以看到協防過來，但在歐洲，你會發現協防球員老早就定位了。」

約基奇(Nikola Jokic)上賽季再以全能表現連莊例行賽MVP，但他更希望帶領金塊拿下總冠軍，被問到是否在丹佛終老的問題，約基奇表示，「我喜歡這座城市，喜歡這個團隊跟這裡的人，我真的熱愛這個地方，所以我不想做出任何改變。」約基奇更以馬刺傳奇鄧肯(Tim Duncan)為目標，「我想成為丹佛的鄧肯，但我得先贏下幾個總冠軍，才能跟他比較。」