太陽老闆薩沃爾（Robert Sarver）因為歧視案件導致可能賣掉球隊， 成為27日媒體日的重要話題。明星後衛戴文布克（Devin Booker）表示：「這不是我認識的薩沃爾。這不是當初那位張開雙臂歡迎我來到鳳凰城的薩沃爾，同時我也知道每個人的經驗都不同，但還是很難受，因為這不是我認識的那個人。」

薩沃爾技術性使用過N開頭的辱黑字眼，對球團內的職員工營造出不友善的工作環境。大概他平常對球員和教練還是很客氣，因此新聞爆出的時候，總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）相當訝異。威廉斯表示他起初看到報導還有點不相信，他沒有直接和球員們一起談論此事，但他明白大家的感覺。即使薩沃爾對球員比較好，大家也不該忘記以同理心看待那些受害的人。

保羅（Chris Paul）對此可能感觸更深，前一次快艇老闆史特林（Donald Sterling）因為種族歧視風暴被迫賣掉球隊，那時保羅就在快艇，沒想到這次又讓他碰上太陽事件。保羅定期和聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）談論薩沃爾的情況，「這很不幸，我祝福那些受害的人。」保羅的回應比較平和，他對史特林也沒有多加批評，只說當時自己還很年輕。

總教練蒙提威廉斯說薩沃爾使用N字眼的行為是不能原諒的，但他自己不會因此離開太陽，反而他想更努力工作以「愛和奉獻」來增添球隊價值。由此大致可看出球員們和教練的態度，他們不願公開說老闆壞話，但也不會漠視受害者。這是最悲傷的媒體日，ESPN記者形容像參加一個喪禮。