宜蘭1名50多歲李姓婦人遭詐騙集團以「假檢警電話詐騙」，詐騙集團以個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要求李婦支付45萬給檢察官保管，不然就會被管收坐牢；該婦人因神情緊張引起銀行行員跟保七小隊長的注意，經聯合勸阻1小時，終獲讓李婦了解皆為詐騙集團的伎倆，幸而保住15萬元。
李姓婦人因接到詐騙集團假裝檢察官的電話，詐騙集團以其個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要求交付45萬給檢察官保管，不然就會被管收坐牢，且不斷以電話恐嚇，並強調偵查不公開，如李婦和別人說，就會罪加一等。
李婦10月5日上午11時至台銀宜蘭分行領款，因不識字不會填寫提款單，請派駐台銀的保七警幫忙，警直覺說「妳被騙了」，李堅決說「不會啦」；李婦神情十分緊張，引起行員鄒怡君與保七小隊長詹德智、員警陳清森、陳忠欽的注意，李急忙說詐騙集團指使的說法，要提款為支付家中裝潢費，請行員協助。
李婦剛開始說錢是領來裝潢用的，保七警不斷勸阻下，李婦改口說，「偵查不公開，絕對不能說」，堅稱「那不是假的啦」，乘隙想逃走去銀行內匯款，警耐心勸說，「那也是妳一生賺的錢，聽我們的話，匯款為什麼是別人戶頭」等，李婦不耐煩的說，「我不會被詐騙集團騙啦！我知道啦」。
在5位警員及行員以1個小時馬拉松式的勸說下，並舉多例詐騙案件給李婦聽，成功打消李提領15萬的念頭。保七第一大隊將相關資料交由轄區宜蘭分局枕山派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。
保七第一大隊表示，司法單位不會以電話來管收民眾的帳戶或財產，如接到自稱是檢警單位的電話，請立即撥打165或110查證，以免受騙上當。
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