宜蘭縣警察局表示，北返車潮逐漸增加，國道5號預估壅塞時段將持續至晚間8時。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今為雙十國慶連續假期最後1天，宜蘭縣礁溪鄉、頭城鎮等熱門景點皆湧現人潮、車潮，上午10時起國道5號北返車潮增多，宜蘭至坪林平均時速約30至50公里，雪隧最長回堵達6.5公里，時間落在下午2時左右，其壅塞情形恐持續至晚間8時。

警方表示，昨日下午國5出現零星北返車潮，雪隧主線及縣內各交流道均未出現回堵情形，車流順暢好走。今上午8時國5已啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，9時59分啟動國5北上主線儀控，北返車潮逐漸增加，預估壅塞時段將持續至晚間8時；另蘇花路廊北上易壅塞時段為下午3時至晚間7時。

公路總局表示，截至下午3時為止，宜蘭往花蓮南向車流量為3060輛，北上方向則為6295輛，預估每小時交通量約維持800至1000輛。建議經由蘇花路廊北返的用路人可使用蘇花改路段，以縮短行駛時間。

坪林行控中心指出，10日凌晨0時截至下午3時統計，宜蘭北上往坪林總量2.2萬輛，南下則是1.3萬輛；國道5號10日下午3時至5時，平均能維持每小時約2049輛的疏運量，用路人能避開尖峰時刻行駛。