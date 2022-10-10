台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左）在民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）及其他參選人陪同下，參訪宜蘭市區巷弄。（吳佩蓉攝）

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（右3）在民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）及其他參選人陪同下，參訪宜蘭市區巷弄。（吳佩蓉攝）

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左）觀摩傳統打鐵工藝技術。（吳佩蓉攝）

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（中）體驗手搖飲，直呼要全自動化。（吳佩蓉攝）

適逢雙十連續假期，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今（10日）下午首次至宜蘭輔選，以清廉反貪腐「宜蘭惠豪」宣傳車啟動為開端，接連在宜蘭市區體驗各領域產業方式，幫民眾黨宜蘭縣參選人拉票；柯文哲表示，陳定南當縣長時建立可靠、公開透明、公平的原則，要找回過去陳當縣長時的初衷。

柯文哲上午在台北市參加完雙十國慶典禮後，下午馬不停蹄的至宜蘭輔選；由立法委員蔡壁如、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、市長參選人李家豪等其他議員、代表參選人，陪同參訪宜蘭市區，包含傳統打鐵工藝、手搖飲體驗、橘之鄉蜜餞形象館、亞典菓子工場，晚上安排至人潮聚集的宜蘭東門夜市掃街拜票。

柯文哲表示，為宜蘭奠下廉能政治基礎的前縣長陳定南，回想他剛當台北市長時來宜蘭聽到建商講述，陳定南當縣長時建立可靠、公開透明、公平的原則，柯說他當台北市長8年來都秉持這原則在執政，任內前2年BOT案都掛零，第3年BOT案才開始進來。

柯文哲強調，正直誠信就是當成政治價值，重點要堅持！柯感歎，台灣如果是正常國家，司法是被相信的，那林姿妙還可以選嗎？反觀民進黨提名的縣長參選人江聰淵，也是傳聞盜採砂石；從過去陳定南時期的民主聖地，到現在2大黨人選擺在台面上時，老百姓腦袋問號一堆，現在重要的是，找回過去陳當縣長時的民主初衷。

陳琬惠表示，對宜蘭人而言「不是選新的，而是選對的」，宜蘭縣是台灣民眾黨地方選舉的第一戰，也是宜蘭人再次「擁有清廉」的一戰，不該只是藍綠之間的價格戰，陳強調應該是與縣民站在一起、共同努力，宜蘭政治一定可以再次成為其他縣市典範、改變台灣的渭水春風。