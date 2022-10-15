【佩潔氣象報報】"尼莎"發布海警! 明後天離台最近 北台灣防豪大雨

受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，今（15）日台灣各地出現降雨，台北更出現「紫爆」等級的大豪雨，氣象局預估明日白天颱風距離台灣最接近。有專家表示，基隆北海岸、宜蘭、北花蓮等地受「共伴效應」影響最大，將連續48小時迎戰源源不絕的雲雨帶，有致災危險性。

氣象局指出，明（16）日迎風面降雨範圍擴大，東北部及大台北山區恐出現「紫爆」等級的大豪雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局指出，明日迎風面降雨範圍擴大，北部、東半部及中部山區雨勢持續，有局部大雨或豪雨，尤其東北部及大台北山區恐出現「紫爆」等級的大豪雨，其他地區降雨機率也偏高，整天不定時有陣雨。

而明日各地氣溫稍降低，北部、東北部溫度整天約23至26度，中南部及花東地區早晚低溫約23到26度，白天最高溫約28至31度。

氣象局預報員謝佩芸表示，目前「尼莎」強度持續增強，預計朝西北西移動，16日白天離台灣最接近，預計18日遠離台灣，而這段期間東北季風也會增強，17日氣溫明顯下降，體感偏涼，更容易出現9至12級強陣風，沿海地區風強浪大，呼籲民眾注意自身安全。

氣象局指出，目前「尼莎」強度持續增強，明（16）日距離台灣最近。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，颱風「尼莎」和東北風有機會出現「共伴效應」，「很可能是近年最劇烈的一次」，且離颱風愈遠的地方，影響反而可能更大。預估16日到17日「尼莎」颱風通過巴士海峽，但中心貼近陸地的機率偏低，其結構也不佳，恐怕無望升級中度颱風，17日後強度就會逐漸減弱。

根據目前預報趨勢，各地影響高低成度依序為：「東北部、東部、北部、中南部」，基隆北海岸、宜蘭、北花蓮等地是共伴效應衝擊最大的地方，今起將連續48小時迎戰源源不絕的雲雨帶，有致災危險性；而雙北和桃園從16日到17日則會有間歇雨勢，預期18日過後天氣回穩，但氣溫會變得更低。