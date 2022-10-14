【立綱氣象報報】東風帶水氣 東北部局部雨 西部天晴

周末小心豪雨彈開炸，氣象局表示，今（14）日下午第19號颱風「桑卡」生成，雖對台無直接影響，但明日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流也會為台灣帶來水氣，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北有大雨機率，預估24小時內TD23、TD24兩熱帶性低氣壓升級成輕颱，可能會同步發出海上颱風警報。

氣象局指出，明日北部及東半部降雨範圍擴大，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北雨勢持續，要提防猛烈降雨，而桃園、新竹及台東也有局部陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有零星降雨。

而明日氣溫與今日相似，各地早晚低溫約22到24度，白天北部、東北部及東部高溫約25至28度，其他地區約30至33度，中南部日夜溫差大。

氣象局指出，明（15）日北部及東半部降雨範圍擴大。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，位於南海的熱帶性低氣壓，今日14時已發展成第19號颱風「桑卡」，朝中南半島前進，對台灣沒有影響，另位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD23，及關島附近的TD24，預估24小時內可能分別成為輕度颱風「尼莎」、「海棠」，氣象局預報員張承傳表示，TD23對台影響較大，屆時可能同步發布海上颱風警報，外圍環流也會為台灣帶來水氣。

今（14）日生成的颱風「桑卡」對台灣無直接影響，但另外兩個熱帶性低氣壓，皆有機會成颱。（圖／擷取自氣象局官網）

而氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，明日嘉義以北、東南部，包含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域易有較大風浪，呼籲民眾注意自身安全。

氣象主播戴立綱表示，周六會是「東山飄雨，西山天晴」的天氣，宜蘭、基隆、北花蓮降雨明顯，而中南部天氣晴朗，周日到下周一（10/16、10/17）熱帶性低氣壓通過巴士海峽時，宜蘭、花蓮等地要慎防豪雨，中南部則有零星降雨，各地氣溫較低，到了下周二、下周三（10/18、10/19）雨勢漸緩，低溫下探18度，下周四（10/20）才會再度回暖。