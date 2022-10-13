「寒露」後明顯轉涼，低溫已跌破20度，這樣的天氣還會持續幾天，局部地區有短暫雨。劇烈影響正在關島海域醞釀，氣象專家吳德榮提出警告，若颱風生成後的路徑接近台灣南端，一旦滯留，恐為北部、東部帶來「致災降雨」，時間點落在下周日（16日）、一（17日）。

水氣減少後雨勢趨緩，今、明兩天偏乾涼，明下半天起迎風面地區又有局部雨，主要為新竹以北及東部，中南部多雲時晴。今各地氣溫：北部20至26度、中部19至32度、南部20至33度、東部20至31度。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，目前位在關島東、西方海域的熱帶擾動，未來兩、三天內都有機會發展成颱。根據最新模擬，關島西邊的低壓系統，下周日、一最靠近台灣，若成颱後進入巴士海峽、逼近台灣南端，因移速放慢甚至原地打轉，「共伴效應」恐為北部、東部帶來大量降雨。

若低壓未停留，通過巴士海峽後直接前往南海，「共伴效應」仍會為北部、東部帶來降雨。吳德榮提醒，「秋颱」搭配東北季風，威力驚人，目前看來進入巴士海峽的機率相當高，只是停留的時間長短，應密切觀察。