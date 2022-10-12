雖然東北季風稍微減弱，不過明（13）日各地清晨仍稍有涼意，中南部日夜溫差較大。氣象主播戴立綱表示，低壓持續往西前進，讓東半部在周休假期降雨變得明顯，下周有另一波冷高壓南下，下周二（18日）低溫恐下探18度。

戴立綱說明天氣狀況。（中視新聞）

明天東北季風稍微減弱一些，各地清晨感受稍有涼意，西半部及東北部低溫約20至22度附近，花東地區約23度左右，白天高溫稍微回升，桃園以北及宜蘭預測高溫約24至26度，竹苗及花東約27至29度，中南部高溫仍可以來到30度以上，但中南部日夜溫差較大。

氣象局分享明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

降雨方面，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨時間較長，東北部地區有局部大雨發生的機率，而新竹以南大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

戴立綱說明低壓對台灣降雨的影響。（翻攝自氣象局）

戴立綱分析，目前在菲律賓呂宋島附近的低壓系統，之後會往南海前進，水氣使東半部、東北角有點降雨；另一個低壓未來2天持續往西，周六抵達台灣東南方海面時，加上風向偏東風，會把不少水氣帶進台灣，因此周六、下周日、下周一（15至17日）宜花東降雨狀況明顯，西半部雲量增多；另外由於北方更強的冷高壓南下，下周二低溫有機會下探18度。