秋冬到了，不少人感冒、確診。一名網友表示，他上周五開始覺得喉嚨不適、畏寒，打開Apple Ｗatch的手腕溫度測試，發現溫度曲線一路往上升，實際量體溫是37.4度，緊急快篩發現陽性，引發網友熱議，不少人認為有症狀就快篩，發燒身體本來就能感知到，幹嘛硬要說是手錶的功勞？

一名網友近日在PTT上發文表示，最近買了Apple watch Ultra，到手後開啟手腕溫度功能。上周五（7日）起他覺得喉嚨有點痛，周六（8日）開始畏寒，到了周二（11日）起床頭痛，打開Apple Ｗatch的手腕溫度測試，發現溫度曲線一路往上升，測量體溫結果37.4度，不算發燒。但上班前為了保險起見，他還是急忙做了快篩，結果竟是陽性確診。對此，原PO驚呼溫度檢測的功能很準。

不少網友看了卻吐槽說，這功能很雞肋，明明你都已經有症狀了，還硬要說是手錶的功能，而且發燒自己會有感覺吧？「自己有沒有燒，應該都感覺得到」、「明明就有感冒症狀了，這功能還是雞肋」、「你說的不用手錶也做得到吧」、「這就好像我說因為錶的時間功能，才發現自己遲到」。

但也有網友替原PO平反說，37度的微燒，對於某些人來說真的就是無感，因此手錶的數據，多少還是做到了提醒的功能，讓原PO可以注意，並去測量體溫。