日本自本月11日起開放自由行、恢復免簽；台灣也於13日起重啟邊境，入境旅客檢疫改為「0+7」，不少人迫不及待準備出國。資深媒體人周玉蔻砲轟高端，「打疫苗不能去日本，還要自費PCR」，衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中，向高端族群道歉了！

「因為這樣的不方便（無法赴日旅遊），我們表達我們的歉意」，陳時中在《新聞面對面》表示，高端疫苗只做了二加三期混合型，並沒有真正的第三期，導致很多國家不認，但他認為「這時間不會長」，很快就不會再以特定疫苗做為邊境管制。

陳時中強調，打疫苗的目的是避免染疫後演變成重症，並不是「為了出國所以打疫苗」，但仍對民眾因相信政府打高端，反而被日本擋在境外，感到抱歉。他同時解釋，高端雖然缺乏精準的學術報告，不過據統計，感染力是最少的。

「有一群人是沒辦法接種mRNA疫苗的，或著打了會產生嚴重不良反應，這些人還是要想辦法保護自己」，陳時中說，高端（蛋白疫苗）就提供了這類人一個很好的選擇，不能說完全沒有用。