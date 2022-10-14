九合一選舉將於11月26日投票，民進黨台北市長參選人陳時中13日接受電視節目專訪時，談到「我自己知道揹滿了箭靶，但我沒有想到，這會有說很高的一個仇恨值」。此話一出，引發網友熱議，不少人開嗆「提供留言」，也有網友直言「不是箭靶，是人命」，獲得破千個讚，迴響熱烈。

《新聞面對面》主持人謝震武詢問，「如果時光拉回到當時，你還會再重做一次那些（防疫）決定嗎？」陳時中回應，應該是會，不過說老實話，如果再有這樣的疫情，「你叫我接指揮官，我是不會接的」、「這種事情真的人生承擔一次就好了，要再承擔第二次，真的有一點承受不起」，自己心理建設算蠻強的，面對這些命令、死亡或者相關的情況，「叫我在再來一次我也會受不了」。他並承認自己因此身上揹滿箭靶，但沒有想到自己的仇恨值竟那樣高。

陳時中的說法曝光後，不少網友湧入相關報導底下留言爭論，部分平台下方更已有超過800則留言，其中熱門留言有「一萬多人命有再來一次的機會嗎？」「一句話我負責，到卸任了也沒看到負了什麼責」、「你背了什麼啊？不是要負責？負責到去選市長。滿嘴謊言，毫無誠信」；另外還有人認為「說的好像有人期待你做一樣」、「沒有人希望也沒有期待你再去做」。