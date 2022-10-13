台北市長「三腳督」選戰多激烈，民進黨副祕書長林鶴明今接受專訪表示，台北市以目前狀況來看是3人結構，沒有拉開，屬於麻花狀的膠著狀態；至於拋「抗共保台」是綠營這次又要打「芒果乾」牌？林鶴明說，中共跟中國是不同的，陳時中只是想把這塊講清楚。

林鶴明表示，民進黨這次選戰主軸是「顧家鄉、拚未來」，抗共保台則是一個話題，會希望催出全部的支持者來投票，且18歲公民權一案，要有900多萬人投下同意才會通過。

林鶴明今接受主持人黃光芹專訪提到台北市長選情，提到陳時中在倒數四十幾天選戰策略指出，陳時中昨天現在開始站路口，跟民眾面對面，是陸戰，晚上開直播回應網友問題，是空戰，空戰跟陸戰二合一並行，進入選舉新模式，只要能掌握住支持者，相信選情也會開始熱起來。

他說，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天網路直播400多人，陳時中有1400多人，代表陳的社會影響力可能大於黃珊珊，國民黨台北市長參選人蔣萬安沒開直播，那其支持者就會覺得冷冷的。

林鶴認為，棄保在台北市不會發生，選戰會僵持到最後一刻，誰能接觸最多選民，才會有贏的機會。打選戰不能坐著等棄保，若蔣萬安想靠棄保當選市長，那以後上任時，要棄保誰？遇到困難就棄保市民嗎？且棄保就是種不負責任的選舉行為。

林鶴明強調，現階段不能只討論民調，而是要分析看站哪個路口有使民調上升，所以陳時中陣營要慢慢將點線面都串在一起，就是最理想狀態。

至於韓國瑜近日復出助選；林鶴明說，「每一帖藥都有用，但同時吃就有可能會死掉，要對症下藥才行」；建議藍營助選團跟韓國瑜應該要全國站好站滿，相信韓國瑜未來會繼續發展下去，最近還開賣年曆，「就是希望大家一整年都可以看得到他」。