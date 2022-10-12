九合一大選倒數44天，民進黨副秘書長林鶴明12日在節目《齊有此理》指出，年底台北市長選戰恐怕難發生棄保效應，畢竟國民黨台北市長參選人蔣萬安魅力比不上時任台北市長參選人趙少康，無黨籍台北市長參選人黃珊珊氣勢遠高於時任台北市長參選人黃大洲。他認為，現在大家正盡力避免失分，選戰會越打越保守，陳時中、蔣萬安與黃珊珊很可能到選戰最後一刻都難以拉開差距。

林鶴明認為，蔣萬安本人魅力不敵趙少康，而黃珊珊的氣勢遠高於黃大洲，當時棄保效應都無法百分之百發生在趙少康、黃大洲之間，今年北市選舉當然很難發生棄保效應。

林鶴明指出，台北市三腳督領先與落後的範圍，都在誤差幅度內，可能到最後一刻都無法拉開差距。他形容，北市選戰近似於棒球賽，大家會盡量避免失誤，相信選戰後期會打得越來越保守。

不過，林鶴明強調，「今年誰講棄保，就不要投他」。候選人利用棄保效應掩蓋市政議題討論，是最投機的操作。或許蔣萬安與國民黨都期待棄保效應發生，但若候選人靠棄保當選市長，難道之後棄保的對象會是市民嗎？

林鶴明表示，每天說棄保的人模糊市政焦點，也規避談論政見的責任。市長候選人提出政見是基本，也許陳時中提的政策，各界有不同意見，但黃珊珊與蔣萬安都應該攤開自己的政見，對市政做出實質討論。