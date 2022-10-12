民進黨新竹市長參選人沈慧虹12日針對蔣萬安批評沈慧虹只關心黨派利益之說強調，蔣萬安才是為了拉攏民眾黨選票而悖離黨內同志的人。另，高虹安說希望自己的案件可以比照沈慧虹，沈慧虹則說，自己依法捍衛自己清白，高虹安不應該把法律事件政治化。

沈慧虹今天上午成立雲林同鄉會，沈慧虹說，自己是1位認真做事的女性政治工作者，過去30年在每個崗位上認真付出，卻遭吳子嘉造謠抹黑求官。

更遺憾的是蔣萬安作為1個法律人，竟然挺吳子嘉、挺抹黑，又用不堪的言語羞辱司法人員。她強調，真正關心黨派利益的人是蔣萬安、盧秀燕，他們為了拉攏民眾黨選票，竟然悖離自己黨內同志，沒有理念跟價值。

另，吳子嘉在公開場合以造謠「沈慧虹求官說」，沈慧虹依法提告，檢察官依法辦案、寄發傳票，卻遭高虹安酸說希望自己的案件可以比照沈慧虹。

沈慧虹嚴正表示，高虹安沒有資格評論這件事，名嘴在直播活動現場造謠抹黑，高虹安全程在場，沈慧虹依法提告捍衛自己的清白，直批高不應該把法律事件政治化。

她同時表示，在這場選舉中她最堅信的是一步一腳印，按部就班做好每個工作，持續端出政策牛肉，讓選民選擇、支持自己想要的城市願景，相信新竹市民會選擇幸福未來，而那個未來會跟沈慧虹一起創造。