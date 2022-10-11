沈慧虹今天上午參訪新竹振興社區長輩健康操活動。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹提告吳子嘉散布其求官的不實謠言，對此蔣萬安還護航吳子嘉，酸說3天就收到傳票是國家機器動起來。沈慧虹11日炮轟蔣萬安竟檢討被害人、護航吳子嘉，根本坐實「藍白合」，批評這樣的政治交換是低估了民主政治。

沈慧虹今天上午參訪新竹振興社區長輩健康操活動，她表示，柯文哲透過名嘴散布謠言是不爭的事實，蔣萬安身為律師，同時也是市長參選人，不應該在這個時間點，企圖影響司法調查，蔣萬安檢討被害人、護航吳子嘉的作法，坐實「藍白合」，為政治利益做這樣的交換，人民不應成為交換籌碼。

沈慧虹指出，日前新竹媽媽在網路上細數新竹市這8年建設改變，竟遭特定政黨支持者攻擊，最後只好被迫關閉臉書帳號，近日她重開新帳號，但攻擊還未歇，又遭非理性網友檢舉。

沈慧虹說，她欣賞這位新竹媽媽「豆豆」，她是堅強的台灣媽媽，用正面態度面對特定黨派、不同支持者的網路霸凌。她強調，台灣是多元包容、捍衛言論自由的社會，呼籲所有的支持者與網友要理智，回歸理性政策討論，尊重不同立場的發言。

此外，沈慧虹也在近日釋出文宣品，設計皆沿用主視覺「灰黃」色系。她說，新竹在這8年建設中，市民有了有了光榮感，新竹人也對家鄉有認同感。

主視覺採用「灰黃」色調，低調中展現光輝，代表新竹市是個「輝煌」的城市，希望藉由這些文宣品也能讓民眾感受嶄新的、明亮的氛圍，和沈慧虹一起走向光榮的新竹新未來。