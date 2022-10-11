國民黨新竹市長參選人林耕仁，11日進行本屆市議員最後1場市政總質詢，他表示，當選市長後的第1件要務就是立即徹查市立棒球場、站前廣場綠美化工程、將軍村等3大工程，一旦發現不法，馬上移送檢調嚴辦，還市民及基層公務員1個公道。

林耕仁今天在質詢前先提到，這是人生最後1次質詢，也謝謝市府成員的協助和配合。他表示，當選市長後的第1件要務就是立即徹查市立棒球場、站前廣場綠美化工程、將軍村3大弊端。

除了這3件社會比較矚目的工程，他未來也會逐步就外界質疑、風評不佳、經費暴增的重大工程、大型活動，全面性的追查，一旦發現不法情事或有人謀不臧、經費流向不明，一樣都移請檢調處理，市府的每1塊錢，不管來自中央或地方，都是民脂民膏、都是市民百姓的血汗納稅錢，有弊端絕不能寬貸。

林耕仁指出，市立棒球場經費一再暴增、工程品質嚴重暇疵、造成職棒明星球員受傷，市府沒驗收就急著找總統背書開幕，真的有太多民眾納悶懷疑的地方，雖然監察委員也親自到場了解現況，但要真相公諸於世及為全體市民討回公道，他上任會通盤檢討，規畫檢具相關資料移請檢調深入追查。

另，將軍村修復工程斥資2.4億，很難想像這樣的工程品質與修復結果，竟然要花費到兩億多，該工程監造、設計廠商根本沒有文資修復經驗，只有興建親子公園跟停車場的經驗，所以將軍村修復完之後，和原貌相差甚遠，完全就是不尊重專業的後果。

而民怨極深、疑雲頗多的新竹火車站站前廣場綠美化工程，也被他列為上任後首要追查、為民釋疑的重點之一。林耕仁說，站前廣場短短幾年就發包兩次類似工程，才完工沒多久的新設施竟然打掉重做，不僅施工期間造成民眾交通不便，拿人民的血汗錢糟蹋才真的是讓人心中淌血，這其中有什麼不可告人的祕密嗎﹖

林耕仁表示，新竹市等待要建設的地方還很多，也有很多市民的社會福利措施需要補強的，公帑不但要花在刀口上，更不能有絲毫的浪費及流向不清，不能讓納稅錢變成政客的私房錢，這是他向市民的承諾。

林耕仁也談及未來市政願景，分成科技交通、舊城重生、舒適生活、國際教育4大面向，具體政策包含繁榮香山、打造香山科技廊帶、舊城區活化及東門市場重生計畫、打造智慧城市、科技導入交通治理、全力促成關埔地區空橋建設、祭出學齡前0至6歲國家養新竹加強版、增加臨托及夜間服務，強化發展實驗、科技、及雙語教育，讓新竹教育與國際接軌。

此外，針對沈慧虹告吳子嘉，地檢署3天就發出傳票一事，林耕仁表示，司法是保障人民權利的最重要關鍵，新竹地檢署效率高低與否，當然大家都有各自的解讀，他認為司法必須只有1個標準，不能因人設事，否則將會引起不信任司法的疑慮。