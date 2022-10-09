國民黨青年團「青年挺18戰隊」全台巡迴街講，9日下午來到新竹火車站，國民黨新竹市長參選人林耕仁也現身相挺，懇請市民年底除了三合一選舉，18歲公民權修憲案也要投下同意票，讓台灣跟上世界潮流，實現民主價值。

林耕仁9日現身街頭演講，支持18歲公民權，國民黨副發言人、青年挺18戰隊隊長周羿希，和新竹市議員參選人何志勇、吳旭豐、徐美惠等人也到場共襄盛舉。

林耕仁說，在接到青年團宣傳18歲公民權的邀請，二話不說一口答應，因為年輕人的未來就是城市未來，他遇到的年輕人都非常優秀，也對公共事務有獨到見解，年輕人絕對有能力、有資格，來投票決定國家、城市的領導人，以及政策方向。

林耕仁提到，明年民法將修正18歲就成年，刑法也規定18歲是完全責任能力人，但憲法還是20歲才享有選舉、罷免、創制、複決以及被選舉權，這對年輕人很不公平。

林耕仁說，在許多國家與地區中，只剩下10幾個國家的投票年齡門檻在18歲以上，而台灣是其中之一，但公民複決門檻很高，所以他也拜託選民，年底對公民複決案投下同意票，投下認同優秀下一代的票，讓同意票通過修憲門檻。