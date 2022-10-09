民眾黨主席柯文哲9日馬不停蹄，在桃園接連為黨籍參選人站台。（賴佑維攝）

民眾黨主席柯文哲9日馬不停蹄，在桃園接連為黨籍市長參選人賴香伶、黨籍市議員參選人站台。提到民調低迷，柯文哲說，民調是專業，且會有機構效應，甚至有「文宣式民調」，另台灣電話桌機越來越少很Local、局部性的民調，坦白講相當不準。

柯文哲今天在桃園行程滿檔，一早先參加市議員參選人簡僑亨競選總部成立大會、再到蘆竹五福宮參拜，接著為賴香伶行動辦公室開箱，晚間再出席市議員參選人黃成峻競選總部成立大會。

柯文哲受訪表示，民眾黨是小黨沒這麼多資源，因此切時段由地方組織，中央黨部支援各個地方黨部運作，今天排到桃園。柯文哲說，桃園是全台灣最年輕的縣市，理論上民眾黨應該有比較高的支持度，但是年輕人投票率低，這是要努力的地方，若年輕人投票率太低，對民眾黨不利。

對於民調低迷，柯文哲說，民調是專業，有時候看民調看說哪一間公司做，就知道有機構效應。有的不知道哪冒出來的民調公司，則是「文宣式民調」，所以民調還是看誰做的，還有方法、樣本數，若樣本沒超過1000人，誤差很容易超過3％。柯文哲又說，全國民調好做，但地方民調要用桌機，需要加入矯正係數，但台灣桌機越來越少，矯正係數大就不準，所以做很Local、局部性的民調，坦白講相當不準。

對於選舉方式，柯文哲說，策略還是陸戰跟空戰，陸戰由參選人自己努力，若陸戰臨時性就沒辦法，至於空戰涉及到全國，包括民眾黨在台灣整體形象，還有平均參選人整體形象，空戰還是要維持民眾黨、柯文哲或者參選人整體形象，變成打品牌之戰。