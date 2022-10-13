全球新冠疫情尚未平息，國外近日傳出新變種病毒BF.7，台大感染科醫師李秉穎表示，新冠肺炎病毒每3至6個月就會有新變種，現在台灣打開國門，新變種BF.7一定會進來，而且速度會更快，不過，推估感染後多是輕症，因此不用太擔心。另他也提醒民眾，出國最危險的2個地方是「人群聚集地」和「飛機上」，提醒大家戴好口罩。

李秉穎今在廣播節目《新聞放鞭炮》上指出，今天開始實施0＋7新制，入境後只要有快篩2天陰性的證明就可以出門，但快篩陰性不代表就不會發病，因為病毒有潛伏期，因此建議民眾若身體不舒服就不要出門。

李秉穎表示，現在出國最危險的地點就是人群聚集的地方和飛機上，因為他聽到很多人都是在機場和飛機上感染，因為一般狀況下，飛沫大概只能傳播2公尺，但由於飛機上的氣流很強，因此飛沫的傳播距離也會拉大變成好幾公尺，提醒民眾搭飛機要把口罩戴好。

李秉穎說，國外傳出有新的變種病毒BF.7，而這個新變種出現也不意外，因為新冠病毒平均每3到6個月就會出現一個新變種。針對新變種會不會進來台灣，他表示一定會，尤其台灣現在處於半解封的狀態，因此進來的速度將會更快，不過感染以後應該都是輕症，所以不需要太擔心。

對於新變種是否會對台灣的醫療體系造成重大負擔？李秉穎認為不會，因為醫療機構負擔重，主要是因為重症很多，但現在重症的比例偏少，因此不太會造成嚴重的負擔。