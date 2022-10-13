新北汐止1名男學生前天（11）在斑馬線行走時，突然遭1輛暴衝的轎車撞飛，男學生當下重摔後自行起身，走到路旁還揮手向駕駛示意沒事，駕駛便直接離開，影片曝光讓網友相當心疼男學生，「當下真的嚇傻了，忘記要報警驗傷」、「回去可能才發現都是傷」。

臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」日前分享一段影片，新北市汐止區康寧街11日傍晚5時許，1名男學生當時行走在斑馬線上欲穿越道路時，遭到1輛轎車當場撞飛，當時號誌為閃紅燈，男學生全身重摔跪在地上，接著踉蹌起身，朝路邊走去，撿起一旁掉落的水瓶後，又朝肇事駕駛揮一揮手致意並步行離開。

汐止男學生前天（11）在斑馬線行走時，突然遭1輛暴衝的轎車撞飛，男學生當下重摔後自行起身，走到路旁還揮手向駕駛示意沒事，駕駛便直接離開。（翻攝自臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」）

影片中男學生遭撞飛後又起身，疑似向駕駛示意沒事，接著就離開，轎車也直接駛離；後方駕駛PO出行車紀錄器，在留言處說「希望這位同學看到這行車記錄器，有需要的話，我可以提供」，其他網友則紛紛為該男學生感到心疼。

網友留言「學生還不知道什麼是年終獎金」、「心疼這學生，希望他的父母能看到」、「希望車主檢舉，請警方聯絡學生，當下被撞真的還不知道有什麼傷害，都是隔天以後才會慢慢浮現」、「學生可能當下真的嚇傻了」、「學校一定要教學生，發生交通事故，一定得先報警！這樣走掉，太便宜了這汽車駕駛」、「學生的社會經驗不夠，當下不知怎麼處理」、「當下一定是嚇到了，回去才知道全身都是傷」。