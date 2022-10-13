「女友跟別人打砲結果下面長雞蛋！」1名網友稱與女友半年沒嘿咻，女友近日說下體很癢，他要對方去婦科檢查，但女友堅持外出與朋友喝酒，直到他發現女友下體長了約鵪鶉大小的痘痘、不斷流分泌物後，他質問女友的朋友，對方才坦承她們是與1名男子陪酒拿錢，讓他傻眼暴怒。

該網友在Dcard上發文，他的女友這半年來都不讓他碰，女友稱是碩士論文壓力大，但女友近日睡覺時一直用手抓下面，還說很癢，他判斷是感染了，但女友仍堅持要與朋友外出喝酒，隔幾天女友已痛到不太能走路，他幫忙擦藥時發現分泌物很多，「長了一顆大約鵪鶉大小的痘痘」，痘痘還因磨到布料破掉。

該網友說，女友即便感染如此嚴重仍堅持要外出喝酒，說是與別人約好了，他暴怒質問女友的友人，友人才向他攤牌，她們是要與1名男子喝酒，對方會給她們錢，他聽完瞬間傻眼，「我現在陪診，醫生說我女友得了很嚴重的性病，我實在是不知道該說什麼…只能怪我心太軟」。

其他網友留言「原來是包養送雞蛋的故事」、「你該做的是快去驗性病啊」、「除非你的軟爛能夠無極限，否則勸你及早逃之夭夭」、「抱歉，但鵪鶉蛋好有畫面」、「喝完酒還有一筆看醫生費用，搞不好哪天幫人養小孩的故事就出來了」、「怎麼聽起來像淋病梅毒的膿包」、「還好她這半年都不給你碰，你趕快去驗一下吧」。