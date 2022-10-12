俗話說親兄弟明算帳，金錢糾紛有時可能導致家人不和甚至決裂。一名網友表示，欠他3萬多元的哥哥近日找他吃屋馬燒肉說要請客，當天卻多找了女朋友等6人加入，快吃完準備結帳時，還詢問他可不可以先代墊，金額將近2萬元，讓他氣得決定直接走人、就此決裂。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，哥哥每個月都會跟他借錢，欠款至今高達3萬多元，不過對他來說是小數目，加上兄弟一場，他不是很計較；近日哥哥約原PO兄弟兩人吃飯，說要請他吃屋馬最好、最貴的套餐，沒想到哥哥卻多帶了女友、友人共6人加入，還在快吃完飯時問原PO，「這一餐能否讓我先代墊？」

原PO傻眼回應，明明說好是哥哥請客，怎麼變成他買單？況且一餐金額將近2萬元，哥哥帶來的朋友他都完全不認識，他身上沒帶那麼多錢，之前每次出來吃飯都是他買單，要求哥哥自己想辦法，哥哥卻說「做人不要這樣，你連這件事都不幫嗎？」讓原PO氣得直接走人。更令人想不到的是，原PO回到家後才從媽媽那邊聽說，哥哥已經3個月沒工作。

對此，許多人紛紛回應，「沒錢還敢打腫臉充胖子」、「真的是垃圾，應該早就打主意要你付錢了⋯」、「沒工作還敢山珍海味擺場子，他根本一開始去就打定要凹你出錢的」、「沒錢，還帶一堆人，親情勒索，垃圾」。