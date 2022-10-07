出門在外最怕遇到好兄弟捉弄，日前有網友透露，曾在農曆七月前往南部度假，沒想到入住民宿時遇到「好兄弟」在開趴，驚覺不妙的她祭出一招，成功與祂們和平共處，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO近日在臉書社團《靈異公社》PO文透露，疫情第一年時，全家趁著暑假前往南部度假，抵達民宿的她因為太過疲憊，所以收拾好就先稍作休息，沒想到睡夢中突然感覺到「一堆人跑來住宿的房間」，她於是出聲向對方抗議「搞錯房間了」，但10多人繼續吵，讓原PO忍不住大喊「全部都給我滾出去！」接著就醒來了。

原PO當下驚覺有異，立刻致電給會通靈的友人，對方也驚呼「妳怎麼選到這麼熱鬧的房間…」並提醒原PO，只要和平共處就沒事了。於是原PO就將原本早已準備好，要在民宿大快朵頤的食物，通通擺上桌，包括5盤蝦子、炸物、小炒、飲品等，接著雙手合十默念「大家都是出來混的，我們家也是出來玩個幾天，咱們就互相和平共處，這些飯菜是我們的誠意，就請大哥大姐們享用，然後我們肚子也是會餓的，我等一下就手機設定半小時 ，半小時後我再來擲筊，吃不爽快再跟我通知一下。」

半小時過去後，原PO再次擲筊後，果然得到允杯，接下來的5天也超級好睡。有了這次的經驗，她只要入住民宿就會先請好兄弟吃好料，這3年跑遍全台灣的民宿，靠著這招，她們一家睡得又香又甜。她堅信，「將心比心，如果你是阿飄，這麼上道的客人又少之又少，當然是當上賓款待啦。」

貼文一出隨即掀起網友共鳴，紛紛留言回應「靈界朋友不能亂冒犯驚嚇凡人，被鬼差抓到會魂飛魄散的」、「跟我做法有點類似，我是直接在房間陽台做施食，真的完全沒事」、「互相尊重很棒啊」；不過也有人認為，「入住民宿要拜拜？會不會太重禮數了？我不是不信，只是不喜歡把出門旅遊弄得比進香團還誇張」。