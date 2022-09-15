1名網友日前帶著一家人到馬祖入住民宿，當晚他的8個月大孩子排泄物不慎弄髒棉被，他原本只想給「500元」作為清潔補償金，但業者索討1千元，他事後發文這金額合理嗎？其他網友紛紛痛批500元太離譜，「賠全新的都不只500」、「給500？我給你600我去噴你家床單好不好」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文，他日前帶8個月大嬰兒入住馬祖某民宿，當晚嬰兒的排泄物不慎弄髒房間棉被，當下業者看到棉被認為太誇張，原PO本來想給500元作為清潔費，業者則率先開口要1千元，稱床單需要送洗，原PO給錢了事後，在臉書發文問多少錢比較合理，坦言當下被收1千元，心情很錯愕。

1名網友日前帶著一家人到馬祖入住民宿，當晚他的8個月大孩子的排泄物不慎弄髒棉被，他原本只想給「500元」作為清潔補償，他事後發文這金額合理嗎？（翻攝自臉書「爆料公社」）

不少網友認為原PO本來想給500元不合裡，「賠全新的才對吧！500原你在打發誰呀」、「民宿老闆已經很佛心了，我會要求把有大便的床包請你帶回家，買一組新的賠」、「你在家都大便在床單還可以洗的無怨無悔？」「1000超級少，我連在計程車上喝到吐（有嘔吐袋）沾到一點點都要我付兩千」、「給500？我給你600我去噴你家床單好不好？花錢消災？孩子是你生的本來就要負責善後」、「1000真的很便宜了，因為大便很難洗，小孩大便沾到內褲就很難洗掉了」、「通常這種訂製的床單（雙人尺寸）一條要1200元左右，還要縫上標籤加上製作時間」。

面對其他網友的砲轟，原PO事後再補充說明，當天退房後有再次跟民宿老闆道歉，並詢問整套床單的價格來做賠償，全程導遊都在旁協調，民宿老闆則說做事簡單就，因為是第一次遇到這狀況，他不明白合理的賠償情形，也強調絕無不想賠償，對於網友們的意見會虛心受教。