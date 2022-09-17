2022第4屆馬祖莒光定向夜跑今天下午在東莒熱鬧開跑，總共吸引超過500人報名參加，定向越野女子組冠軍由來自花蓮的林弱水摘下，首度踏上馬祖就被美景深深吸引，她直呼：「希望還能多待幾天，下次一定要再來馬祖！」

這次賽事首度加入夜跑比賽，分為「定向越野」、「星光夜跑」、「定向越野＋星光夜跑」3大組，率先展開的定向越野，女子組由首度來馬祖的林弱水以42分48秒拿下。

林弱水透露，自己本身就很愛運動，一開始是登山，後來到東華大學唸書時接觸到定向越野，她認為，定向越野是路跑結合地圖尋寶，要邊跑邊動腦且重技巧，「比單純路跑更有趣。」

接觸定向越野至今也近10年，林弱水過去都只在台灣本島參加賽事，第一次來馬祖參賽，也是首次遇到賽道會看到海景，讓她直呼印象深刻，「尤其是神秘海灘那裡的打卡點，點到點的距離最長，有衝刺800公尺的感覺。」

馬祖獨特的坡度地形對參賽者是最大考驗，林弱水也說：「今天天氣很舒服，沿著海跑也很棒，但坡度上上下下很考驗體力，對新手是一大考驗。」

而過去都參加菁英組且曾是中華培訓隊的林才晸，這次為了讓女友一起運動選擇報名「定向夜跑」，由他負責先出發的定向越野，女友則是參加夜跑。他透露，自己在接觸定向越野前幾乎沒在運動，後來到花蓮就讀東華大學後覺得風景很漂亮，才開始運動並接觸定向越野。

林才晸認為定向越野與其他運動最大的不同是，就算你是技巧很純熟的選手但也不一定會有好成績，「定向越野需要每一場比賽都很細心，要用智取就有機會擊敗比你強的選手。」