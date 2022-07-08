2022馬祖莒光定向夜跑活動將於9月17日東莒燈塔登場，賽事分為「定向越野組」和「星空夜跑組」，即日起至7月31日開放報名，定向越野好手林冠宇邀請大家一同解鎖、開箱東莒島地圖。

林冠宇曾在2019參加西莒定向賽事，今年賽事重新啟動，推薦大家解鎖馬祖限定新地圖，他提到，「比賽場地常侷限在固定的地點加上繪製定向地圖需要花費大量的時間和精力，而馬祖難得可以發展定向越野，有種開箱東莒島挖掘寶藏的感覺。」

8日的活動記者會還邀請撞球國手柯秉逸、柯秉中、柯秉漢以及台電女籃郭佳紋站台。撞球「柯氏兄弟」有豐富的參賽旅遊經歷，他們也很期待到馬祖運動旅遊，二哥柯秉中將於明日參加世運會，他表示：「若是世運會奪牌，回國後就拉哥哥和弟弟去馬祖參加夜跑。」

今年升格為人妻的女籃好手郭佳紋，希望藉由這次活動前往馬祖莒光，參與賽事並規劃小蜜月。她還提到：「我已經先做好功課，莒光必吃的國利豆花、九萬蔥油餅，還有網美景點東莒燈塔、西莒方塊海！晚上再和老公一起小酌馬祖高粱酒！」

主辦單位連江縣交通旅遊局局長林長青表示：「莒光鄉有美麗的燈塔、夜景還有方塊海，為了推動運動觀光及深度旅遊，此次比賽增設了夜跑組，希望透過三組運動明星的號召，能帶動東莒定向夜跑的熱潮。 」

此次活動，各組將會有豐厚的參賽禮與完賽禮，定向越野組額外享有紀念漁夫帽，星光夜跑組則贈送藍眼淚LED手環，另有兩人組隊參賽的「定向越野＋星空夜跑組」可累計成績額外敘獎。賽事結束後將舉辦「同島一命嘉年華會」享有賽後音樂美食派對，體驗當地文化風情。