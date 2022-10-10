每個人擇偶條件不同，但男性的職業與收入往往是一大重點，不過就算年收入夠高，也不代表符合對方的期待。桃園市中壢區美滿服務中心透露，就有一名年收超過600萬元的科技新貴，在徵婚過程並不順利，而最大癥結也來自工作上。

中壢區美滿服務中心透露，一名年收超過600萬元科技新貴，在竹科知名科技公司擔任研發主管，高薪條件一開始受到不少對象的青睞，後續聊到彼此工作內容後，才知道原來男方工作十分忙碌，也要經常出差兩、三個月，讓不少對象認為未來婚後會沒有家庭時間，也擔憂男方恐有「爆肝」風險，科技男前後媒合4位女性，到最後都沒能成功脫單。

現今工程師年收入動輒破百萬，但在交友上遇到挫折人也不少，曾有年收入150萬的科技男遭女方嫌棄「年薪偏少」，應該要轉職到台積電、聯發科，至少第一年年薪就有200萬元，做幾年就3、4百萬元了。

另外一名34歲工程師年薪百萬，個性憨厚老實、肯吃苦、也孝順，卻一直交不到女友，自認在相親市場越來越沒有優勢，不少人分析問題是太晚出社會存款太少，另外167公分、85公斤的身材也被詬病，要先減肥改善。