中央流行疫情指揮中心今公布最新數字，本土個案再度破4萬，和昨相比暴增5成8；自2020年以來的確診數，正式超過600萬例。台大醫師李正喆PO文，他認為，政府防疫工作應改弦易轍，才能制訂更合理且更符合現實的公衛政策，因為「早就已經不知道有多少人是黑數了」。

新冠疫情爆發兩年多來，台灣本土個案在今天突破600萬例，累積達601萬820例。李正喆臉書分享，不少人根本不在意「600萬」這個數字，因脫離現實太遠了。他透露，一名友人日前參加國內旅行團，全團30人有14人曾確診，結果三天兩夜相處下來，其餘沒感染過的16人也都確診了，整團無一倖免。

有趣的是，先感染的14人沒有一位二度感染，似乎真的有無敵星星；16名新感染的人，「也只有兩個人主動通報」，剩下的通通都是黑數，「以小見大，難以想像台灣現在已有多少人曾感染過」。

李正喆呼籲，政府應針對全國實施抽樣性血液抗體檢測，了解到底有多少比例的人口已感染過新冠，才能訂出符合現實且合理的防疫政策，同時預估次世代疫苗採購量，以及盡早開放邊境。