我國邊境即將鬆綁為0+7，中央流行疫情指揮中心今天表示，今天上午已與交通部觀光局針對防疫車隊、防疫旅館、機場流程、入境學生、移工入境等後續議題進行討論，目前已有初步共識，預計待明天行政院會後就會有更具體的政策決議。

指揮中心表示，若無意外10月13日將開放入境者實施0+7的措施，不過有觀光業者卻私下抱怨，認為新政策在9月22日宣布前，都沒向業者先打招呼，根本沒配套也無緩衝期，指揮官王必勝今天駁斥，強調政策實施前都有向業者進行溝通。

王必勝說，據我所知，觀光局都有與業者充分溝通，不知道該消息是誰說的，可能是只沒有溝通到他，他也強調，會再請觀光局加強進行政策溝通，目前已知防疫旅館可能會面臨到轉型的問題，這部分也有請觀光局著手研議。

此外，香港政府近日也宣布入境改為0+3，我國是否有可能採納？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，香港的0+3是指前三天可外出工作、上學，但不能進入人潮壅擠的區域，後四天一樣是採自行監測的方式，且每天都要快篩，並進行4次PCR，實際上比我國規定還嚴，因此不會考慮實施。