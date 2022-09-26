行政院長蘇貞昌今（26日）上午8時召開擴大防疫會議，全球疫情趨緩，總體降低約10％。蘇貞昌表示，9月29日起即將放寬邊境管制政策，如疫情以目前的穩定可控方向發展，約莫再半個月後，國境將朝向更開放的目標前進。

蘇貞昌表示，9月29日起即將放寬邊境管制政策，如疫情以目前的穩定可控方向發展，約莫再半個月後，國境將朝向更開放的目標前進。感謝交通部民航局及觀光局，在過去這段期間克盡職守為國門把關，而為防疫需求而生的邊境管制措施也來到了最後一哩路。

此外，相關登機要求、入境程序、採檢措施以及通關動線等，都將進行大幅度的更動，對於政策調整而產生的制度變化，請指揮中心與交通部預先宣導並持續與地方政府溝通協調，事前做好相關盤點及準備。

指揮中心表示，全球疫情趨緩，總體降低約10％，但隨北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株為全球主流株，佔比約76.6％，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內輕症、無症狀者為99.56％，將持續密切監測疫情走勢。

指揮中心指出，上周（9月19日至24日）入境採檢陽性率持平，整體採檢陽性率為3.43％，另上周（9月19日至25日）入境總人數為3萬9318人次，此期間自駕旅客佔3％，親友、機關團體接送28％，防疫車輛使用率達69％，防疫旅宿使用率達48％，自9月29日起，將調升入境入境總量為每周6萬人次、取消機場唾液PCR、全面恢復免簽證待遇機制、入境檢疫3＋4全程一人一室，將隨時關注盤整防疫量能並精進通關動線。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.6％，第2劑為87.5％，第3劑為73.1％，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.4％，第4劑施打率則為10.5％，累積施打已超過6156萬人次，目前疫苗數量非常充足，應加強宣導，鼓勵民眾接種。