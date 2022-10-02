中市警二分局長陳家銘至銀行拜會，表達感謝，並再次宣導防詐要領，盼警銀繼續合作，共守民眾財產安全。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局第二分局推動「警銀聯阻防詐」，與銀行攜手守護居民荷包，台中五權路郵局僅9月份便3度阻詐成功；中市警二分局長陳家銘日前前往相關銀行拜會，向銀行人員表達感謝，也再次宣導阻詐要領，盼銀警合作落實防詐。

日前陳家銘前往台中五權郵局及台新銀行（民權分行），逐一向經理、行員致謝，並致贈中警阻詐熊、禮品及感謝狀，以資肯定；中市警二分局表示，盼行員若發現民眾有異常提、匯款的情況，能主動關懷並通報警方，藉由警銀合作，落實防患詐騙於未然。

中市警二分局指出，台中五權路郵局2022年迄今已阻詐8件，阻詐金額達281萬元，9月份更在10天內3度阻詐成功，顯見行員的細心關懷，在阻詐工作上扮演著不可或缺的關鍵性角色。

陳家銘強調，阻詐工作刻不容緩，第二分局與北區34家金融機構組成堅強防詐聯盟，2022年迄今共阻詐37件，總金額高達2755萬餘元，光是7月至9月阻詐成功件數便達22件，金額達1792萬餘元，已超過2021年全年成績（阻詐19件，共1563萬餘元），期盼在與金融機構合作下，在最前端防堵，以最實際有效的具體行動，共同守護市民大眾財產安全。