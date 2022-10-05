每個月繳房貸是沉重的壓力，一名網友日前分享辛苦7年終於把207萬元的房貸還完，按下結清的瞬間超開心，他也不吝嗇分享自己的還錢小撇步是「本金平均攤還」，以及在貸款間期提早還錢，不讓銀行賺走利息。

原PO把207萬元的房貸結清，非常高興。(翻攝自爆廢公社)

這名網友日前在臉書「爆廢公社」貼出銀行App的繳貸款的截圖，原貸金額是207萬元，貸款餘額29萬4674元，而原PO帳戶裡有30萬811元，因此選擇結清貸款，而這一刻讓他高喊「我等7年了，我早就等不及按這個『結清』選項了」，宣告脫離房貸一族。

而網友們看到後都非常羨慕原PO，紛紛留言：「恭喜脫離房貸地獄」、「恭喜結清了，可以再買一棟」、「恭喜，記得去開清償證明唷，以後吃泡麵可以加蛋」、「今天才收到訊息又要漲利息了」、「我還有4、5年，好累」，但也有人喊「別衝動啊，才月初就只剩6000多元，要好好考慮一下」、「忍住，房貸利率那麼低，加計通膨銀行根本沒賺到錢，不需要急著還」。

至於還錢的秘訣是什麼，原PO表示是用「本金平均攤還」的還錢小撇步，也就是將本金平均在貸款期間償還，在每期償還的本金均相同的情況下，之後每期所攤還的本利和會越來越少

原PO還建議，還房貸從中間期開始提早還會比較有利，否則前期很多錢都是送銀行賺利息，並表示過2年還要再買另一棟。另外，也有網友分享，在貸款間期提早還錢，例如貸款還有20年，每次存到20萬就還款，這樣每年就可以少繳1000多元。