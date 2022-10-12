台南市特色公園。（圖／取自黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲今（12）日指出，台南市目前規畫的特色公園共計有27座，其中16座已經完工，規劃設計中11座。黃更分享，特色公園包括全台南首座以「暖暖蛇」為主題打造的溜滑梯，和以「拱月意象」、「軍事基地」與「五百障礙挑戰」為主題的特色公園，是孩子們的最佳玩伴。此消息獲熱烈迴響，不少網友直呼：「我們未來主人翁的樂園，看得我都想玩！」

黃偉哲今日在臉書發文，刊出中西區的頂美公園兒童遊戲場照片表示，這是全台南首座以暖暖蛇為主題打造的溜滑梯，是中西區小朋友們的最佳玩伴。

黃偉哲指出，台南市目前規畫的特色公園共計有27座，其中16座已經完工，規劃設計中11座。包含以「拱月意象」為主題，配合月津港的鹽水公20公園、以「軍事基地」與「五百障礙挑戰」為發想的東區軍事主題公園、以「關廟鳳梨」為主題的關廟鳳梨旺旺萊主題遊戲場、以「虱目魚」為主題的學甲虱目魚兒活蹦亂跳遊戲場、以「倒風內海」為主題的麻豆倒風內海登頂攀爬遊戲場等。

此文獲得大批網友按讚，紛紛留言：「這些設施讓身為大人的我都羨慕了呢！」「欣欣向榮、美侖美換！我們未來主人翁的樂園，看得我都想玩，有意思！用心的團隊們，辛苦了大家！」「台南在黃市長的領導下變得很不一樣的美」、「我每星期都開車外出找公園，真的感覺不錯！」「市長好棒，祝福高票連任」。