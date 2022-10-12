距離九合一選舉日期越來越接近，民進黨新北市長參選人林佳龍的新店競選總部成立晚會，將於明(13日)晚間成立，他在昨(11日)在臉書預告，很榮幸邀請到蔡英文總統出席，攜手展現逆轉勝的士氣！

林佳龍在臉書表示，很榮幸邀請到蔡英文總統到新店，與佳龍及立法委員沈發惠共同出席新店競選總部成立晚會，攜手展現逆轉勝的士氣！陸戰衝刺階段，大家一定要站出來相挺、大喊出支持，為新北的進步爭一口氣。

不只如此，林佳龍透露，當天優秀的在地議員及議員候選人們，也會一同來到新店交通公園，團結凝聚新北大翻新的力量。