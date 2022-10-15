大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

受熱低壓外圍環流影響，今（15）日桃園以北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。氣象局今早針對北部、東部5縣市發布大雨特報。此外，於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD23最快今天白天就會升格為輕度颱風，也相當有機會在成颱同時發布海上颱風警報，基隆北海岸、東北部地區更要嚴防致災性降雨。

周末小心豪雨彈！受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近，今日基隆北海岸、台灣東北部、東部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」也指出，據中央氣象局(15日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，西北太平洋有「輕颱桑卡」在南海，即將登陸中南半島，將迅速減弱為熱帶低壓；另一關島東側熱帶低壓，向北進行，無發展趨勢；至於呂宋島東方海面的熱帶低壓，才是唯一有威脅的。

颱風路徑皆存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」。有發展為輕颱的趨勢，並將與東北季風產生「共伴效應」，為迎風面帶來「致災性降雨」；也因「氣壓梯度」增大，而帶來強風的威脅，都應謹慎防範。

今日各地早晚低溫約22到24度，白天北部、東北部及東部高溫約25至28度，其他地區約30至33度，中南部日夜溫差大。

明（16）日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流及東北季風增強影響；桃園以北及東半部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨。今日東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，請注意。