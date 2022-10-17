尼莎颱風造成台北市部分地區災情，民進黨及無黨籍台北市長候選人陳時中及黃珊珊都在第一時間前往勘災，民進黨台北市議員江志銘和陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤今天也酸國民黨的蔣萬安總是「慢N拍」。

吳思瑤指出，台北傳出災情， 陳時中昨天17點53分宣布取消所有競選活動行程，不到7點就到內湖大湖公園，接著7點出頭就到崩塌的康湖隧道現場。阿中發言人莊均緯，同時也是土木技師公會理事長一起陪同，針對現場狀況提出專業的救災建議。

她批評柯文哲「市長不在家，SOP失靈不管用」，中央消防署簡副署長率先帶隊抵達台北市安泰遂道往東湖事故現場方向，動用挖土機2台、小山貓2台作業中，協助搶救現場。救災第一，中央第一時間協助，沒想到不顧台北的柯文哲還砲轟行政院「災害不用大呼小叫」！

至於陳時中對手蔣萬安，吳思瑤批評「不是慢半拍，是慢了快3小時，才去內湖崩塌隧道現場關心」。更可議的，蔣萬安昨晚還在內湖承天宮拜票跑攤，災害現場近在咫尺，就在蔣萬安拼選舉的廟會現場不到10分鐘車程的地方，蔣萬安非但沒有先救災再拜票，硬是拖到晚上10點才到受災現場「虛應故事」。

她透露，其實陳時中昨天原訂也要參加同一場廟會活動，但早在5點多就決定停止選舉活動，把選舉先放下，救災優先。讓人不禁想起在白蘭市場拜票的蔣萬安，遇見有長者倒地，依舊選擇繼續拜票。她質疑面對急難，蔣萬安的應變能力總是異於常人。「第一次可以裝無辜，第二次就難以接受了」。

民進黨台北市議員江志銘、陳賢蔚、劉耀仁及議員候選人陳聖文、何孟樺、吳郁瑾，今天與陳時中競選辦公室發言人莊均緯召開記者會，江志銘也批評國民黨台北市長候選人蔣萬安仍繼續跑行程，晚間還在內湖承天宮拜票。

他說，其實發生災害的現場就在不遠處，蔣萬安仍堅持拜完票後、至晚間10點才到災害現場，突顯蔣萬安在面對緊急情況事件的反應總是慢半拍。

土木工程技師、身兼陳時中競選總部發言人的莊均緯指出，陳時中昨天一早就發文關心災情，並提醒民眾要提高警覺，也不要前往山區與海邊。大約晚上5點多，得知康湖隧道邊坡坍塌的訊息後，陳第一時間聯絡他，並請他聯繫水土保持技師、大地技師等到現場瞭解災情是否控制住以及是否有擴大的跡象。

莊均緯說明，他6點多與水土保持技師、大地技師陳智誠等人趕到現場勘災，發現是因強降雨沖刷邊坡，雨水滲入地層，造成泥土含水量及地下水位升高，才導致土石鬆動、邊坡崩落。陳時中於6點40左右抵達現場，也在不影響現場救災的情況下，再與議員王孝維到康湖隧道勘災。

莊均緯也提到，他在勘災的過程，廠商機具一直沒有到，中央機具先行到現場搶救，後來台北市政府的機具才到場加入搶災，並在今天早上6點多搶通。