年終歲末學生們不受天氣寒冷影響，在校慶活動展現青春活力，永慶房屋秉持「社區好鄰居」精神，發揮企業力量，在寒冬中化身最暖心的小幫手，幫助台北市建安國小、力行國小、新北市雙城國小在12/23日~12/24日贊助校園活動所需帳篷與物資，讓學生們能在活動中留下最精彩的回憶。

力行國小家長會歲末聯歡晚會 感謝教師共同歡度耶誕節

位於臺北市文山區力行國小，於12月23日晚上舉行歲末聯歡晚會，力行國小家長會透過表演、藝術及親子同樂等活動，表達感恩之心並分享跨年成長的喜悅，設置胖卡行動餐車美食攤位，邀請學校校隊表演，還準備了令人興奮的抽獎活動，讓教師和學生們一起同歡聖誕節。

力行國小家長會榮譽會長謝如筠表示，聯歡晚會不只有學校老師、學生參加，附近的民眾都可以一起同歡。活動現場除了有行動餐車，讓參與師生和家長享受美味餐點外，舞台區還有精彩的表演節目！今年除了邀請到獲得臺北市音樂直笛合奏賽的直笛隊演出外，也邀請景文中學及東山中學學生和表演團體演出。此外，聯歡晚會也安排了大家最喜歡的摸彩活動，提供力行國小的師生們摸彩！獎品有禮券、腳踏車等實用禮品，希望帶給全體師生一個最歡樂的聖誕時光。

建安國小版畫藝術饗宴 迎接疫後新生活

台北市大安區建安國小第67周年校慶，則以「展望ㄒㄧㄣ生活，建安New起來」為主題。建安國小學務主任林采眉分享，校慶主題象徵學校師生們準備好迎接疫後時代的美好新生活。

在校慶中，建安國小的學生們展現青春活力，發揮創意演出精彩舞蹈表演，也在運動場上展現身手，高年級會在全新的跑道上進行最受矚目的大隊接力，在奮力加油聲中，各班學生將跑出最佳的成績；還有最特別的是，各年級教室化身為展覽空間，展示學生們獨特的版畫藝術作品。林采眉主任表示，建安國小是以藝術學校為名，相當重視學生的美感培養和創作熱忱，每年校慶都會展出不同主題的藝術作品，今年則是以版畫為主題，學生作品除了展示在各年級的教室，優秀的作品會則在藝術教學綜合大樓展出，讓大眾看見學生獨特的藝術世界。

台北市大安區建安國小高年級學生大會操表演，展現青春活力。(圖/永慶房屋提供)

雙城國小激發學生潛能 大方秀出精彩才藝表演

新北市新店區雙城國小以四項核心價值：「健康成長」、「樂在學習」、「多元發展」以及「感恩惜福」為學校願景，讓學生在友善學習環境成長，啟發多元潛能。今年是雙城國小第59周年校慶，以「FUN 心雙城 藝起來」為主題，開外校外民眾一起參加校慶，學生們將大展身手表演才藝，學校也規劃愛心園遊會市集，讓學生們在校慶有個快樂的回憶。

雙城國小校長林麗娟表示，每年校慶就是學生們展現創意時刻，每位學生們在才藝表演都賣力演出，將最好的一面呈現給在場的同學、老師以及家長們。我們也有規劃園遊會市集，提供好吃又好玩的攤位，攤位的收入將會運用在學校設備更新上，持續打造讓學生能安心學習的環境，激發他們無限的潛力，幫助他們在未來勇於追逐夢想。

新北市新店區雙城國小第59周年校慶規劃愛心園遊會市集，開外校外民眾參與，永慶房屋贊助學校帳篷，幫助學校活動進行順利。(圖/永慶房屋提供)

在地最暖心的校園小幫手！永慶房屋助校慶順利圓滿

每年度的學校校慶活動，學生透過表演、熱血的競賽等活動，讓學生們發揮無限創意展現自我，長年來深耕在地的永慶房屋，服務在地居民，協助鄰里、學校舉辦活動，像是義賣園遊會、公益活動、社區中元普渡及聖誕市集，都能看見永慶人的身影！只要學校有活動的需求，永慶房屋都會全力支持，化身「校園的好幫手」，集結永慶夥伴們提供人力和活動物資，幫助學校活動進行順利，共同為學生打造精彩校園生活盡一份心力。