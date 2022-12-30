新北市教育局今(30)日在昌平國小辦理「111年度總務有功及資深總務人員表揚暨培力研習」，共3校及25位有功及資深人員獲獎；今年表揚對象除了對總務行政工作有創新表現學校及個人之外，新增資深總務人員獎項，由教育局長張明文親自頒發獎狀及感謝狀，肯定學校總務人員的貢獻及感謝長期在總務崗位努力的夥伴。

教育局指出，新北市在2019年到2022年這4年投入超過200億元優化教育環境的經費，包括279棟校舍耐震補強工程、14校老舊校舍整建工程、2校新設校工程以及超過1000間廁所改造計畫，感謝第一線總務人員全力執行，為親師生打造優質的學習場域。

總務有功獲獎學校青潭國小校長林愛玲表示，學校為打造永續節能綠校園，除了營造校園生態棲地，豐富生物多樣性之外，也善用永續循環工法，逐步改善校園水、電及環境等問題，並且深耕環境教育課程教學，讓永續環境教育得以向下扎根。

她說，校方更進一步與社區攜手，透過活化、公共化，讓校園一角作為公托、銀髮俱樂部及老人共餐使用，成為一個零至一百歲的友善、健康、安全的快樂校園。

獲總務有功人員獎項肯定的積穗國小總務主任陳振豪專長是美術教育，他將美感融入學校環境規劃，推動空間改造與圖書館工程，讓學習環境更優質，並且進一步發揮所長，設計防災頭套給全市學生使用，推廣防災教育。

另一位獲得總務有功人員殊榮的萬里國小總務主任許慶雄表示，在萬里國小服務今年剛好滿20年，他以師生為主體打造「人與環境永續共存的學習環境」，在全校師生的努力下，獲得環保署國家環境教育獎的殊榮、經濟部能源標竿學校、台美生態學校綠旗最高認證。

教育局長張明文表示，總務人員是營造優質校園環境重要推手，透過總務有功及資深總務人員的表揚，激勵士氣及給予支持。在總務夥伴和教育局共同努力下順利推動多項的校園改造升級任務，為教育創造無限可能，未來將以低碳、節能、生態、健康及永續五大核心面向，並導入聯合國永續發展目標SDGs，持續營造友善的校園空間。