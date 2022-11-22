據中國石化21日消息，中國石化集團有限公司與卡達能源公司簽署了一份為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議，卡達能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。外媒指出，這是LNG交易歷史上時間最長的協議。

路透報導，卡達能源事務國務大臣兼卡達能源公司執行長卡比（Saad al-Kaabi）當地時間21日於杜哈接受採訪時也透露了上述消息。據了解，這是中國石化與卡達能源公司簽署的第二個LNG長期購銷協議，也是卡達北方氣田東區（NFE）擴能項目的首個LNG長期購銷協議。

卡比形容該協議具有里程碑意義。他認為，近期LNG價格的波動讓世界範圍內的買家意識到長期供應的重要性，這份協議象徵長期交易已經到來，這對於買方和賣方而言都至關重要。卡比直言，這將雙方的關係提升到新高度，我們有了一份將持續到2050年的購銷協議（SPA）。

中國石化董事長馬永生對此表示，中卡兩國在能源領域有天然互補性，為雙方不斷深化合作創造了良好環境。此次協議的簽訂符合中國石化堅持綠色、低碳、安全、永續發展的宗旨和要求，不僅有助於滿足中國市場對天然氣的需求，也有助於進一步優化中國能源消費結構。

報導指出，北方氣田是世界上最大的天然氣田，由卡達和伊朗共同所有，伊朗稱之為南帕爾斯氣田（South Pars）。卡達幾乎全部的天然氣產量及大約60％的出口收益都來自於該氣田。北方氣田擴能項目將於2026年投產，預計到2027年，卡達的液化能力將從7700萬噸／年提高到1.26億噸／年。

觀察者網報導，去年，中國進口LNG總量達8140萬噸，超過日本成為全球最大的LNG進口國。其中來自卡達的LNG近900萬噸，占中國LNG進口總量的11％。今年以來，受俄烏戰爭等影響，高昂的進口成本抑制了中國LNG需求，但因其更契合中國天然氣發展特點，仍占據重要地位。

路透2021年5月曾引述消息人士指出，在高速增長的亞洲市場，中國企業能夠向卡達提供西方巨頭無法做到的長期協議，中企因此成為優先選擇。資料顯示，2022年前5個月，中國自卡達LNG進口量從2021年同期的11.7％增長到了24.9％，卡達成為僅次澳洲的對華最大LNG供貨國。