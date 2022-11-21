隨著國內生育率降低，少子化代表未來勞動人口將逐漸變少、扶養比的增加也對社會結構、經濟發展等各方面產生重大影響。勞動部和衛福部今(21)日共同指出，將透過彈性化育嬰留職停薪、育兒津貼等方式達到友善職場目的，減輕父母育兒負擔，提高生育的誘因。

根據內政部統計，2020年我國出生人數16萬5249人，創下史上出生人數新低，而該年死亡人數較出生人數多了7907人，台灣人口自然成長首迎「死亡交叉」，死亡人數正式高於出生人數。

勞動部、衛福部今日於立法院社福及衛環委員會進行「以台灣永續發展目標(SDGs)檢視我國國民年金與勞工保險等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」專題報告，並備質詢。

民進黨立委莊競程表示，全球人口剛超過80億，印度人口預計在2023年將超越中國，由於印度人口結構未來會以年輕為主，印度未來經濟發展相當可期，也反映出人口結構是國家發展的關鍵因素，也證實人口被視為國安的原因。

莊競程說，除了出生率低迷、扶養比高影響生產力外，產業缺工、消費力降低、政府稅收減少、勞健保財務等也成經濟發展的隱憂，相關部門應有強化政策，提供誘因來為少子化盡一份力。

勞動部長許銘春表示，為解決少子化，勞動部的策略在於提供友善職場，例如今年修正的「性別工作平等法」，將有薪產檢假由5天增加到7天，陪產假也修正「陪產檢及陪產假」，也由5天增加到7天，多的2天薪資則由政府補助雇主，若勞工受雇於未滿30人的事業單位，勞工可使用彈性工作時間。

許銘春說，育嬰留職停薪上也更具彈性，只要有30天以上的需求即可申請，也放寬父母可以一同申請，育嬰留職停薪薪資補貼也由6成也提高到8成，讓育兒父母可以得到更多支持。

衛福部長薛瑞元指出，衛福部將著重在提供資源，例如職場員工能把孩子送公托和準公托，以及育兒津貼也是重點，讓職場父母可以免於照顧孩童導致時間被佔用，或是經濟上過於沈重，資源部件和補助讓有需要工作的父母減輕負擔。