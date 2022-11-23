基本工資補貼案在選舉前三天定案，預算匡列13.4億元，遭質疑為選前大灑幣，勞動部部長許銘春出席國家人才發展獎頒獎典禮前受訪，否認並指出，基本工資是明年1月1日調整為月薪2萬6400元、時薪178元，距離現在也僅有1個多月，除了要訂定要點還有行政作業等要處理，「本來就應該做的事情」，勞動部也會持續協助受疫情影響的產業，穩定勞工就業。

就業安定基金管理會今天通過經濟部提案的「2023年基本工資補貼方案」，較今年的補貼方案門檻下修，衰退門檻10％就可申請外，更把基期比對放寛至可與2021年、2020年或2019年比對，甚至只要是成立投保單位及稅籍登記的1萬8000多家營業額20萬元以下的小型事業單位更不用比對門檻即可直接適用，預計會有全職勞工18萬餘人、部分工時6萬餘人可獲補貼，全職勞工每月補貼920元、部分工時補貼560元。

許銘春表示，符合條件的全職員工補助雇主每人每月920元、部分工時補貼560元，預計協助18萬全職、6萬部分勞工，最多6個月，預估13.48億由就安基金支應。

據統計，受到國際景氣影響，近日製造業無薪假（減班情況）加劇，明年恐怕更嚴重，外界擔心現行協助無薪假勞工的安心就業計畫、加碼的充電再出發計畫恐在明年6月底喊卡，許銘春說，會持續觀察，也不排除會繼續協助。