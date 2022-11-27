新華社報導，世界貿易組織（WTO）貨物貿易理事會24日至25日在瑞士日內瓦舉行正式會議，中國代表團對美國推出《降低通膨法》（Inflation Reduction Act）等系列政策措施進行了長達40分鐘的發言，批評美方政策措施不符合世貿組織規則、違背國際法一般原則以及擾亂全球產業鏈價值鏈的具體方面。

中方指出，美方的《降低通膨法》將提供高達3690億美元補貼，以支援電動汽車、關鍵礦物、清潔能源及發電設施的生產和投資，其中多達9項稅收優惠是以在美國本土或北美地區生產和銷售作為前提條件。

中方強調，上述歧視性的規定涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等基本原則，涉嫌構成世貿組織所禁止的進口替代補貼和與貿易有關的投資限制措施，並已經開始對相關行業的全球貿易和投資造成嚴重扭曲，引發各國政府和產業界高度關注。

中方援引世貿組織總幹事伊維拉在《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）期間接受採訪時所表達觀點，指出美方政策將引發「以鄰為壑」的補貼競賽，加劇世貿組織成員之間貿易摩擦風險，不利於全球應對氣候變化的努力。

中方敦促美方遵守世貿組織規則，取消該法案中歧視性和扭曲性的內容，切實履行二十國集團（G20）峇里島峰會宣言，關於貿易和氣候環境政策應符合世貿組織規則的承諾。

報導指出，中方的發言得到瑞士代表團的呼應。瑞方表示，貿易政策在應對全球氣候變化方面發揮著重要作用，瑞士對美方相關法案中歧視其他成員同類產品的做法表示關注。瑞方強調，與貿易相關的環境政策必須是非歧視性的，並符合世貿組織規則。