九合一選舉將至，民進黨台北市長候選人陳時中預計今晚將在北平東路舉辦選前之夜，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁都將現身。外傳衛福部要求官員參與，衛福部次長兼中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝否認此事，並稱自己還沒決定晚上去哪裡，也未受邀，「我可能人緣也不是很好，所以我是不知道去哪裡，回家也很好」。

多次力挺陳時中的衛福部長薛瑞元，昨被問題問及是否參與選前之夜時僅表示「哈哈，暫時保密」，另指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞也未有相關規劃。

外界關注，曾參與競選總部成立大會的王必勝，今晚是否會現身北平東路，王必勝表示，「我晚上要去哪裡還沒有決定，目前還沒有人邀請我，我可能人緣也不是很好，所以我是不知道去哪裡，回家也很好」。

針對外傳衛福部要求官員參與一事，王必勝今也鄭重澄清，「我們沒有要求誰去參加，我沒有叫誰去參加，我們部長也沒有叫我們去參加什麼」。