多個障礙團體上周曾召開記者會，呼籲「沒有我的參與不要為我決定！」，希望暫緩修正「身心障礙者權益保障法」，多聆聽障礙者真正需求，但民進黨立委本周排審後，仍未見障礙者們所希望的整體檢討修正，未來得及擬條文或進入委員會的條文內容也將失守。

障礙團體表示，15年沒有大修障權法，苦等生活改善無門的障礙者們，集結立院以推倒隔絕聲音進入立院的高牆為宣示，要求立即停止沒有障礙者參與、沒有用處的修法，並表示在聆聽障礙者需求與意見前，拒絕任何不正義的修法行動。

中華民國聽障人協會理事長謝素芬指出，周一障權法立院會議竟無手語聽打，聽障群體根本不知將被他人決定命運，聯資訊都沒有，該如何參與？台灣障礙者自立生活聯盟理事長林君潔也表示，事情突然且沒有資訊無障礙下，大部分障礙者根本不知道突然要修法，還有許多障礙者想來出不來，想參與的未來，卻只能被決定。

此次修法一半條文是針對臺灣少數居住機構障礙者所修正，林君潔表示，有96％的障礙者努力堅持在機構外生活，政府卻只見機構、且忙著蓋機構，如今用事後嚴懲的方式無助於機構本身真正問題，即為何人不得不住機構？國際人權趨勢都在去機構化時，台灣政府正不斷蓋機構，社區中平均一個障礙者一年僅有21元的預算，但機構預算卻可以不斷加速成長。

障礙團體期待更多立委首長的表態與支持，期待共同討論與設計障權法條文內容，協力解決真正核心，把資源放在正確的地方，讓台灣所有人民不須恐懼因身心狀況的改變，突然掉出社會的安全網外，呼籲政府莫再自詡人權外交，實則大開人權倒車；停止障權法修法，直到障礙參與真正發生。