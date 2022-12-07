新竹縣消防局「2023形象宣導月曆」，各月份主角大秀經過數個月訓練兼具「型」與「美」的好身材。（羅浚濱攝）

「2023跟消防員一起運動！」新竹縣消防局最新消防形象宣導月曆，7日在縣立體育場舉辦發表會，消防猛男當場脫掉衣服走秀，引發民眾驚聲尖叫，紛紛搶拍上傳增流量，縣長楊文科強調「5張發票換1份月曆，只換不賣喲！」

新竹縣消防局「2023跟消防局一起運動！」月曆，縣長楊文科參與封面拍攝。（羅浚濱攝）

楊文科參加月曆封面拍攝，偕月曆各月份主角登場，個個大秀經過數個月訓練兼具「型」與「美」的好身材，隨後加碼猛男秀，10位男性消防員脫掉上衣，個個俊美，肌肉結實如「小鮮肉」，成為台下迷妹拍攝焦點。

新竹縣消防月曆猛男秀，新埔消防分隊莊博勛 的妻子張家馨上台獻花宣誓「主權」，莊雙手拖住老婆的小腿直接舉起，引發全場驚聲尖叫。（羅浚濱攝）

其中，新埔消防分隊莊博勛走秀時，在消防局行政科任職的妻子張家馨上台獻花宣誓「主權」，「明草有主」的莊博勛用雙手拖住老婆的小腿直接舉起，引發全場驚聲尖叫。

楊文科指出，2023年消防形象宣導月曆以「與消防員一起運動」為主題，結合稅務局公益活動，10日起民眾持11月、12月的紙本發票5張，到竹縣8個消防分隊就能兌換到消防猛男、正妹月曆1份，限換2份。

消防局與稅務局合作在竹北、竹東分隊提供雲端發票兌換，以雲端發票7張或紙本發票14張，可兌換有時下大小朋友喜愛的《間諜家家酒》、《天竺鼠車車》、《咒術迴戰》、《吉伊卡哇》及《史努比》等5款桌曆及紅包袋。

楊文科指出，月曆所兌換的發票，將全數捐贈縣內弱勢團體或機構，讓小愛發揮成大愛，產生善的循環，歡迎鄉親歲末年終一起做公益迎新年！

今年有2位消防女力參與拍攝，北埔首任女性分隊長丁宛瑩是2月主角，拍攝六角槓負重行走項目，展現消防人員在救災、救護現場的肌力及體能。3月登場的光明義消救護分隊副小隊長黃翊庭，拍旋轉動作展現消防工作中，轉身與同仁傳遞破壞器材或接水帶。

號稱「竹縣阿諾」的五峰分隊分隊長李祐成，在12月登場，他喜歡健身跟重訓，曾參加業餘健美比賽獲得第4名，拍攝懸吊屈體畫面，大秀肌肉呈現優越的握力。